Три выходных дня будут в Харькове по-настоящему теплыми

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

В субботу, 7 марта, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит четыре-девять градусов тепла, днем – +13 +18.

В Международный женский день погода будет практически такой же, как и в субботу, однако температура воздуха 8 марта будет еще выше. Если ночью она ожидается на уровне трех-восьми градусов выше нуля, то днем столбики термометров поднимутся до 14-19 градусов.

В понедельник, 9 марта, возможны осадки. Синоптики прогнозируют местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днем – 12-17 выше нуля.

Ранее мы писали, что Харькову принадлежит новый абсолютный по температуре рекорд в марте. В среду, 4 марта, харьковчане могли спокойно гулять по улице в одних футболках. Так, температура воздуха прогрелась почти до летних 17 градусов.

Максимальная температура после полудня составила 16,7 градуса выше нуля. Предыдущий рекорд был в 1995 году, когда 4 марта температура составила плюс 16,2 градуса.

Интересно, что в марте уже был зафиксирован температурный рекорд. 1 марта воздух в Харькове прогрелся до плюс 9,7 градуса, такого никогда не было. Предыдущий рекорд составлял плюс 9 градусов в 2016 году.

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В природе неожиданно рано активизировались клещи. Так, киевский археолог Лаврентий Тарасевич на своей странице в Facebook рассказал, что на него во время прогулки в лесу "напали" кровососы.

"Аномально теплая зима и осень, способствовали этому. Вот вышел в поле на 10 минут походить, подышать воздухом. И резко передумал гулять. Будьте осторожны, не гуляйте в полях и лесах без спрея от клещей. Я таких толстых и упитанных товарищей даже весной не встречал на ногах, а хожу я по лесам немало", – написал Тарасевич.

Напомним, весна заставит украинцев страдать, тепло отменяется.

Как сообщала Politeka, морозы и не только: одесситов предупредили о "переломной" погоде на выходных.

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