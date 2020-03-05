У Харкові температура побила всі рекорди

Новий абсолютний по температурі рекорд у березні належить Харкову. У середу, 4 березня, харків'яни могли спокійно гуляти по вулиці в одних футболках. Так, температура повітря прогрілася майже до літніх 17 градусів. Про це інформує сайт "Кліматичний моніторинг".

Максимальна температура після полудня склала 16,7 градуси вище нуля.

Попередній рекорд був у 1995 році, коли 4 березня температура склала плюс 16,2 градуса.

Цікаво, що в березні вже був зафіксований температурний рекорд. 1 березня повітря в Харкові прогрілося до плюс 9,7 градуси, такого ніколи не було. Попередній рекорд становив плюс 9 градусів в 2016 році.

Нагадаємо, що в Києві на днях також був зафіксований температурний рекорд. Так, у вівторок, 3 березня після полудня температура піднялася майже до 15 градусів тепла, подібної до температури не було 23 роки.

Попередній рекорд для цього дня 1997 року перевищено на цілих півтора градуси.

В обсерваторії сказали, що завдяки такому максимуму побитий рекорд і середньодобової температури, яка досягла 8,3 градусів і таким чином опинилася на 0,4 градуса вище, ніж це було в тому ж 1997 році.

До цього ми писали про те, що весна приготувала для українців неприємний сюрприз у вигляді морозів і снігу. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, українцям рано розслаблятися в очікуванні весни, так як березень принесе в Україну морози.

Горбань зазначає, що до кінця березня кліматичну весну чекати не варто. Незважаючи на те, що початок березня буде теплим, пізніше в країну прийдуть холоди. У деяких регіонах температура повітря опуститься до 15-17 градусів морозу. Відчутне похолодання з дощами та мокрим снігом, за словами синоптика, прийде в усі області. Згідно з прогнозом, погода погіршиться 9-10 березня.

Нагадаємо, весна змусить українців страждати, тепло скасовується.

Як повідомляла Politeka, морози і не тільки: одеситів попередили про "переломною" погоду на вихідних.

Також Politeka писала, що погода знову влаштує українцям американські гірки, свіжий прогноз.