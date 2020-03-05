В Харькове температура побила все рекорды

Новый абсолютный по температуре рекорд в марте принадлежит Харькову. В среду, 4 марта, харьковчане могли спокойно гулять по улице в одних футболках. Так, температура воздуха прогрелась почти до летних 17 градусов. Об этом информирует сайт "Климатический мониторинг".

Максимальная температура после полудня составила 16,7 градуса выше нуля.

Предыдущий рекорд был в 1995 году, когда 4 марта температура составила плюс 16,2 градуса.

Интересно, что в марте уже был зафиксирован температурный рекорд. 1 марта воздух в Харькове прогрелся до плюс 9,7 градуса, такого никогда не было. Предыдущий рекорд составлял плюс 9 градусов в 2016 году.

Напомним, что в Киеве на днях также был зафиксирован температурный рекорд. Так, во вторник, 3 марта после полудня температура поднялась почти до 15 градусов тепла, подобной температуры не было 23 года.

Предыдущий рекорд для этого дня 1997 года превышен на целых полтора градуса.

В обсерватории сказали, что благодаря такому максимуму побит и рекорд среднесуточной температуры, которая достигла 8,3 градусов и таким образом оказалась на 0,4 градуса выше, чем это было в том же 1997 году.

До этого мы писали о том, что весна приготовила для украинцев неприятный сюрприз в виде морозов и снега. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, украинцам рано расслабляться в ожидании весны, так как март принесет в Украину морозы.

Горбань отмечает, что до конца марта климатическую весну ждать не стоит. Несмотря на то, что начало марта будет теплым, позже в страну придут холода. В некоторых регионах температура воздуха опустится до 15-17 градусов мороза. Ощутимое похолодание с дождями и мокрым снегом, по словам синоптика, придет во все области. Согласно прогнозу, погода ухудшится 9-10 марта.

Напомним, весна заставит украинцев страдать, тепло отменяется.

Как сообщала Politeka, морозы и не только: одесситов предупредили о "переломной" погоде на выходных.

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