Громадянин Росії обкрадав харків'ян з допомогою двох спільників

Злочинне угруповання викрила Служба безпеки України. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив прес-секретар обласного управління Служби Владислав Абдула, передає Politeka.

Як з'ясували співробітники підрозділу кібербезпеки і слідчі СБУ, росіянин на одному з хакерських форумів познайомився з двома харків'янами. Далі свої дії зловмисники погоджували через популярний месенджер.

За наводкою нового знайомого українці купили «скімерне» обладнання, за допомогою якого зчитували дані з пластикових карт і фіксували PIN-коди.

Непомітно зловмисники встановлювали скімери на банкоматах і терміналах самообслуговування одного з українських банків. Обладнання дозволило їм отримувати персональну інформацію клієнтів і, виготовивши підроблені картки, знімати чужі гроші.

Першого злочинця правоохоронці спіймали на гарячому: він як раз намагався зняти готівку в одному з харківських банкоматів. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних, силовики знайшли та вилучили незаконне обладнання, підроблені банківські картки, комп'ютерну техніку.

На даний момент вирішується питання про повідомлення фігурантам справи про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Яку суму зловмисникам вдалося викрасти, правоохоронці поки що не кажуть.

Раніше ми вже попереджали харків'ян про те, що банкоматах «ПриватБанку» знаходять скімери. Відповідні фотографії опублікували в соцмережах.

Наприклад, цей знімок зроблений біля банкомату на перехресті вулиці Валентинівської та проспекту Тракторобудівників, біля будинку №83. Жителів Салтівки та й усього міста просять бути уважними.

Скіммер – мініатюрний зчитувальний переносний пристрій, який може кріпитися до банкомату. Такі пристосування допомагають шахраям красти дані банківських карт: її реквізити, ПІН-код і так далі. Іншими словами — всю інформацію, записану на магнітній смузі.

До банкоматів скімери кріпляться за допомогою звичайного двостороннього скотчу або застібки-«липучки». Наприклад, якщо клавіатура була увігнутою, то спеціальна накладка зробить панель більш пласкою. Також скрімінговий пристрій може змінити самі клавіші: вони будуть або втоплені в панель клавіатури, або, навпаки, занадто сильно випирати. Виробники банкоматів в останні роки стали встановлювати на банкомати спеціальні пристрої, що дозволяють розпізнавати скімери.

Нагадаємо, злодії болгаркою розпорошили банкомат.

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк потрапив у скандал з нарахуванням лівих боргів.

Також Politeka писала, що у Харкові спіймана банду, яка сім років грабувала інкасаторів.