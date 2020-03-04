У Харкові безслідно зникла 18-річна дівчина
Ніна Розыгина 1 березня поїхала в Харків на співбесіду з приводу нової роботи і не повернулася додому. Після чого дівчина на зв'язок не виходила. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполиции в Харківській області.
Прикмети: зріст 160-165 см, середня статура, руде волосся трохи вище плечей.
Особливою прикметою є родимка на лівій щоці.
Була одягнена в чорну куртку, чорну сукню, коричневі черевики.
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Інформацію можна повідомити Харківський відділ поліції по телефонам: (057) 7487350, (057) 7483233, 0990732499, а також за номером гарячої лінії 102.
Нагадаємо, що в Одеській області при дивних обставинах зникла 15-річна дівчина, про яку немає ніякої інформації вже 3 тижні. У Ширяєвському районі Одеської області розшукується Христина Грибанова, 2004 року народження.
Наголошується, що дівчинка ще 7 лютого пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.
Прикмети розшукуваної: на вигляд 14-15 років, зріст 155 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі, обличчя кругле. Була одягнена в куртку темно-синього кольору.
Також ми писали, що в Дніпрі розшукують зниклого безвісти офіцера ЗСУ, який брав активну участь у зоні ООС. 39-річний Євген Сінник зник 19 лютого.
Останній раз він виходив на зв'язок зі своєю матір'ю і повідомив, що перебуває на роботі на вулиці Береговій. Після цього Євгена ніхто не бачив.
Прикмети: зріст 180 см, середньої статури. Русяве волосся, але частіше його бачили підстриженим налисо.
Як ми раніше повідомляли, у Києві зник ветеран АТО. Так, у Києві розшукується ветеран АТО Плиска Іван Іванович, 1959 року народження. За словами родичів, у чоловіка загострення ПТСР, крім того, він вважає себе нікому не потрібним і навіть зайвим, заважає сім'ї.
Нагадаємо, юна красуня таємничо зникла, поліція піднята по тривозі: фото зниклої
Як повідомляла Politeka, таємниче зник підліток, піднята тривога.
Також Politeka писала, що нове зникнення дівчинки переполошило Одеси: фото і що відомо про зниклу.