У Харкові безслідно зникла 18-річна дівчина

Ніна Розыгина 1 березня поїхала в Харків на співбесіду з приводу нової роботи і не повернулася додому. Після чого дівчина на зв'язок не виходила. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполиции в Харківській області.

Прикмети: зріст 160-165 см, середня статура, руде волосся трохи вище плечей.

Особливою прикметою є родимка на лівій щоці.

Була одягнена в чорну куртку, чорну сукню, коричневі черевики.

Інформацію можна повідомити Харківський відділ поліції по телефонам: (057) 7487350, (057) 7483233, 0990732499, а також за номером гарячої лінії 102.

Нагадаємо, що в Одеській області при дивних обставинах зникла 15-річна дівчина, про яку немає ніякої інформації вже 3 тижні. У Ширяєвському районі Одеської області розшукується Христина Грибанова, 2004 року народження.

Наголошується, що дівчинка ще 7 лютого пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети розшукуваної: на вигляд 14-15 років, зріст 155 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі, обличчя кругле. Була одягнена в куртку темно-синього кольору.

Також ми писали, що в Дніпрі розшукують зниклого безвісти офіцера ЗСУ, який брав активну участь у зоні ООС. 39-річний Євген Сінник зник 19 лютого.

Останній раз він виходив на зв'язок зі своєю матір'ю і повідомив, що перебуває на роботі на вулиці Береговій. Після цього Євгена ніхто не бачив.

Прикмети: зріст 180 см, середньої статури. Русяве волосся, але частіше його бачили підстриженим налисо.

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