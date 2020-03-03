Партія «Слуга народу» зняла свою кандидатку в депутати на Харківщині на користь екс-голови Харківської ОДА за Петра Порошенка

Про рішення партії стало відомо у вівторок, 3 березня. Як з'ясувалося, «Слуги народу» вирішили зняти свою кандидатку Вікторію Алєксєйчук з виборів на 179 окрузі в Харківській області на користь більш «досвідченого» політика – Юлії Світличної, яка була головою Харківської ОДА при колишньому президенті.

«Важливіше, щоб у парламенті з'явився ще один досвідчений політик з реальною і заслуженою підтримкою в суспільстві і щоб між нашою політичною силою і їм було побудовано нормальну співпрацю», - йдеться в заяві «Слуги народу».

При цьому до цього у партії всіляко підкреслювали, що не хочуть співпрацювати з «старими політиками» і не буду приймати в свої ряди тих, хто вже був при владі.

Позачергові вибори до парламенту пройдуть в одному з округів Харківщини 15 березня. Вони призначені після того, як обрані від округу депутат від «Слуги народу» Олексій Кучер став головою Харківської ОДА. Всього у виборах беруть участь 40 кандидатів.

Спочатку «Слугу народу» повинна була представляти Вікторія Алєксєйчук, яка вела активну виборчу кампанію у своєму окрузі.

Однак, після того як до передвиборній гонці приєдналася Світлична, в партії різко вирішили відмовитися від своєї кандидатки. При цьому в «Слузі народу» заявили, що «не для того пішли в політику, щоб ставити свої егоїстичні інтереси вище настроїв людей».

Сама ж Алєксєйчук написала у своєму Facebook, що у Світличної налагоджені зв'язки з місцевою владою, що допоможе їй у парламентській діяльності.

«Отже, 2 березня прийняла рішення припинити боротьбу за мандат на 179 окрузі, в цьому центральне керівництво партії мене підтримало», - повідомила кандидатка.

Варто відзначити, що Світлична очолила Харківську ОДА в 2016 році. З 2015 року вона очолювала фракцію «БПП «Солідарність» у Харківській обласній раді.

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