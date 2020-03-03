Партия «Слуга народа» сняла свою кандидатку в депутаты на Харьковщине в пользу экс-главы Харьковской ОГА при Петре Порошенко

О решении партии стало известно во вторник, 3 марта. Как выяснилось, «Слуги народа» решили снять свою кандидатку Викторию Алексейчук с выборов на 179 округе в Харьковской области в пользу более «опытного» политика – Юлии Светличной, которая была главой Харьковской ОГА при бывшем президенте.

«Важнее, чтобы в парламенте появился еще один опытный политик с реальной и заслуженной поддержкой в обществе и чтобы между нашей политической силой и им было построено нормальное сотрудничество», - говорится в заявлении «Слуги народа».

При этом до этого в партии всячески подчеркивали, что не хотят сотрудничать со «старыми политиками» и не буду принимать в свои ряды тех, кто уже был при власти.

Внеочередные выборы в парламент пройдут в одном из округов Харьковщины 15 марта. Они назначены после того, как избранные от округа депутат от «Слуги народа» Алексей Кучер стал председателем Харьковской ОГА. Всего в выборах участвуют 40 кандидатов.

Изначально «Слугу народа» должна была представлять Виктория Алексейчук, которая вела активную избирательную кампанию в своем округе.

Однако, после того как к предвыборной гонке присоединилась Светличная, в партии резко решили отказаться от своей кандидатки. При этом в «Слуге народа» заявили, что «не для того ушли в политику, чтобы ставить свои эгоистические интересы выше настроений людей».

Сама же Алексейчук написала в своем Фейсбук, что у Светличной налажены связи с местной властью, что поможет ей в парламентской деятельности.

«Итак, 2 марта приняла решение прекратить борьбу за мандат на 179 округе, в этом центральное руководство партии меня поддержало», - сообщила кандидатка.

Стоит отметить, что Светличная возглавила Харьковскую ОГА в 2016 году. С 2015 года она возглавляла фракцию «БПП «Солидарность» в Харьковском областном совете.

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