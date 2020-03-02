Весна увірвалася в Харків з першого дня березня, і цей тиждень продовжить радувати теплом і відносною стабільністю зі знаком плюс

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У понеділок, 2 березня, синоптики обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 метрів за секунду, температура повітря вдень по місту 7 - 9 градусів тепла, по області стовпчики термометрів піднімуться до +11.

Вівторок, 3 березня, також буде хмарним. Істотних опадів не передбачається. Вітер південний, 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі – від одного до шести градусів тепла, вдень потеплішає до +10… +15 градусів.

У середу, 4 березня, повітря продовжить прогріватися, і показники на термометрах вночі дійдуть до +7, а вдень – до 12-17 градусів тепла. Буде хмарно.

У четвер, 5 березня, сонце не побалує харків'ян, однак буде по-весняному тепло. Синоптики обіцяють вночі до семи градусів вище нуля, а ось вдень повітря прогріється до 13 - 18 градусів.

У п'ятницю, 6 березня, очікується хмарна погода без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2 – 7 градусів тепла, вдень – 9 – 14 вище нуля.

Раніше ми писали, що на захід України понеділок принесе рясні дощі. Повітря прогріється до 8-10 градусів вдень. Вночі похолодає до 1-5 градусів тепла.

Північ України також опиниться під циклоном – дощі будуть супроводжуватися денними 6-8 градусами за Цельсієм. А от вночі варто очікувати 1-4 вище нуля.

Частково накриє і центральну Україну. Дощі підуть у Вінницькій і Черкаській областях. Однак це не завадить повітрю прогрітися до 8-10 градусів тепла.

На півдні України буде переважно сухо, хоч і похмуро. Там вдень очікується 8-10 тепла, а вночі похолодання аж до -1 морозу.

Схожою ситуація буде і на сході. Вдень стовпчик термометра там буде показувати 7-10 градусів тепла, а от вночі різко похолодає – аж до -3 морозу.

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