Харківські газовики врятували життя дівчинки, яка провалилася під лід на Північній Салтівці

Про інцидент, який стався на водоймі 19 лютого близько трьох годин дня, повідомили на сторінці АТ «Харківміськгаз» у Фейсбуці, передає Politeka.

Що дитина потрапила в біду, побачили двоє співробітників газової компанії, які виконували регламентні роботи на газопроводі неподалік. Вони почули крики дітей і поспішили на допомогу.

Незабаром з'ясувалося, що три дівчинки 10-12 років пішли гуляти на місцеву водойму, а потім одна з них провалилася під лід.

Щоб дістати її із води, газовики скористалися драбиною. Після порятунку дівчинка разом з подружками втекла додому.

Зазначимо, що за останні кілька днів це другий інцидент з дітьми на льоду. На жаль, попередній закінчився трагедією.

17 лютого троє 13-річних жителів Лозової пішли гуляти на місцеву водойму. У якийсь момент всі троє опинилися під водою. Місцевим жителям вдалося врятувати одного хлопчика, його з переохолодженням доставили в лікарню. Двох інших підлітків рятувальники дістали з води вже мертвими.

Працівники ДСНС області вже неодноразово зверталися до громадян з проханням не ходити по тонкому льоду і не пускати на водойми дітей. У зв'язку з відносно теплою погодою крижаний покрив на річках та озерах дуже тонкий і може провалитися в будь-який момент.

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Як повідомляла Politeka, трагедія сталася з трирічним українцем за кордоном.

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