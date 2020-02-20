Нечисті на руку співробітники харківської поліції вирішили брати хабарі по-новому

Двоє патрульних, 28-річний старший лейтенант і 25-річна сержант поліції стали фігурантами кримінального провадження після того, як, поспілкувавшись з винуватицею ДТП, запропонували тій відкупитися від складання протоколу. Коли ж жінка сказала, що у неї немає готівки, запропонували скористатися мобільним додатком і перевести гроші на карту одного з патрульних.

Про інцидент, який стався ввечері 21 січня, повідомили у прес-службі обласної прокуратури, передає Politeka.

Як встановило слідство, в той вечір під час несення служби автопатрульні отримали повідомлення зі служби 102 про те, що жінка, яка перебувала за кермом автомобіля Nissan X-Trail, не впоралася з керуванням і з'їхала в кювет.

Коли копи прибули за вказаною адресою, власниця авто повідомила, що вже зателефонувала на службу 102 і скасувала виклик співробітників поліції.

Однак патрульні показали, що планують скласти протокол про адміністративне правопорушення. В результаті цього власниця Nissan змушена буде заплатити штраф і позбудеться права управляти транспортним засобом.

Вони запросили водія в свою машину, де дали їй бланки для заповнення, запропонувавши разом з тим не складати протокол. Однак оцінили подібну «доброту» у дві тисячі гривень.

Жінка відповіла, що у неї при собі немає такої суми готівкою, а гроші є тільки на банківській картці. Копи не розгубилися і запропонували їй скористатися мобільним додатком. В результаті вона перевела названу суму на особисту картку сержанта поліції.

У свою чергу патрульні склали рапорт, що ДТП не виявлено, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, з написанням заяви ніхто не звертався, і на обстеженій території ознаки ДТП відсутні.

За даним фактом прокуратура порушила кримінальну справу. 19 лютого обом патрульним оголошено підозру в отриманні хабара. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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