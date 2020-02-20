Нечистые на руку сотрудники харьковской полиции решили брать взятки по-новому

Двое патрульных, 28-летний старший лейтенант и 25-летняя сержант полиции стали фигурантами уголовного производства после того, как, пообщавшись с виновницей ДТП, предложили той откупиться от составления протокола. Когда же женщина сказала, что у нее нет наличных, предложили воспользоваться мобильным приложением и перевести деньги на карту одному из патрульных.

Об инциденте, который произошел вечером 21 января, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает Politeka.

Как установило следствие, в тот вечер во время несения службы автопатрульные получили сообщение из службы 102 о том, что женщина, которая находилась за рулем автомобиля Nissan X-Trail, не справилась с управлением и съехала в кювет.

Когда копы прибыли по указанному адресу, владелица авто сообщила, что уже позвонила на службу 102 и отменила вызов сотрудников полиции.

Однако патрульные показали, что планируют составить протокол об административном правонарушении. В результате этого обладательница Nissan вынуждена будет заплатить штраф и лишится права управлять транспортным средством.

Они пригласили водителя в свою машину, где дали ей бланки для заполнения, предложив вместе с тем не составлять протокол. Однако оценили подобную «доброту» в две тысячи гривен.

Женщина ответила, что у нее при себе нет такой суммы наличными, а деньги есть только на банковской карточке. Копы не растерялись и предложили ей воспользоваться мобильным приложеним. В результате она перевела названную сумму на личную карточку сержанта полиции.

В свою очередь патрульные составили рапорт, что ДТП не выявлено, на телефонные звонки никто не отвечал, с написанием заявления никто не обращался, и на обследованной территории признаки ДТП отсутствуют.

По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело. 19 февраля обоим патрульным объявлено подозрение в получении взятки. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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