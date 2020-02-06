На зміну мишкам і тарганам, котрі періодично потрапляють в об'єктив покупців у харківських супермаркетах, прийшли "об'єкти" габаритніші

В одному з магазинів на вулиці Героїв Праці співробітниця, розставляючи товар на верхніх полицях стелажів, абсолютно проігнорувала табуретку для того, щоб піднятися вище, і знайшла їй альтернативу.

Відповідний знімок з'явився в телеграм-каналі «Харків тут П** * Ц».

Як видно на фотографії, жінка стала ногами прямо на упаковки з консервованим горошком і кукурудзою.

«Поки всі стояли в черзі в нове АТБ, на Героїв Праці досі не знали про призначення цього синього табурета», – говорить підпис до зображення.

Раніше ми розповідали про те, що в одному з харківських мережевих супермаркетів покупець зняв на камеру мобільного телефону цікаву «декорацію». На підлозі магазину біля прилавка з ковбасними виробами стояло відро чи то з водою для миття підлоги, чи то з якимось розчином, в якому плавали кілька упаковок сосисок. Він пожартував, що сосиски маринуються "по таємній технології".

Ми також писали, що сім'ю з Києва вразила знахідка в банці консервованих баклажанів. Як розповів глава сімейства, 90% ікри з'їла дитина. Коли його батько вирішив теж спробувати, то вигріб з дна банки шпильку. Спочатку чоловік навіть подумав, що вона потрапила туди вже вдома і належить комусь із родичів. Він показав шпильку дружині, яка з упевненістю заявила, що у них вдома ніколи не було такої.

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