На смену мышкам и тараканам, попадающим периодически в объектив покупателей в харьковских супермаркетах, пришли "объекты" погабаритнее

В одном из магазинов на улице Героев Труда сотрудница, расставляя товар на верхних полках стеллажей, совершенно проигнорировала табуретку для того, чтобы подняться повыше, и нашла ей альтернативу.

Соответствующий снимок появился в телеграмм-канале «Харьков тут П**Ц».

Как видно на фотографии, женщина стала ногами прямиком на упаковки с консервированным горошком и кукурузой.

«Пока все стояли в очереди в новое АТБ, на Героев Труда до сих пор не знали о предназначении этого синего табурета», – гласит подпись к снимку.

Ранее мы рассказывали о том, что в одном из харьковских сетевых супермаркетов покупатель запечатлел на камеру мобильного телефона интересную «декорацию». На полу магазина возле прилавка с колбасными изделями стояло ведро то ли с водой для мытья пола, то ли с каким-то раствором, в котором плавали несколько упаковок сосисок. Он пошутил, что сосиски маринуются "по секретной технологии".

Мы также писали, что семью из Киева впечатлила находка в банке консервированных баклажанов. Как рассказал глава семейства, 90% икры съел ребенок. Когда его отец решил тоже попробовать, то выгреб со дна банки заколку. Сначала мужчина даже подумал, что она попала туда уже дома и принадлежит кому-то из родственников. Он показал заколку жене, которая с уверенностью заявила, что у них дома никогда не было такой.

Напомним, что ядовитый молочный продукт появился на прилавках украинских магазинов

Как сообщала Politeka, невнимательных украинцев массово травят просрочкой.

Также Politeka писала, что популярный источник витаминов из супермаркетов оказался вредным