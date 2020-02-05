Дівчинки немає вже четвертий день

13-річна мешканка Харківщини не повернулася додому після прогулянки з хлопцем

Олена Калашник, 2006 року народження, пішовши гуляти зі своїм другом близько 10 години ранку 1 лютого, досі не повернулася додому. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Службу розшуку дітей ГУ НП України в Харківській області.

Родичі підлітка звернулися з заявою у Дергачівський відділ поліції.

На даний момент місцезнаходження зниклої невідомо, а її телефон вимкнений. Також є інформація, що Олена розмовляла з бабусею 3 лютого, однак про те, де перебуває, не сказала.

Прикмети: зріст близько 170 см, середньої статури, довге руде волосся, блакитні очі. Була одягнена в чорне пальто з білим малюнком, джинси, чорні кросівки.

Прикмети: зріст близько 170 см, середньої статури, довге руде волосся, блакитні очі. Була одягнена в чорне пальто з білим малюнком, джинси, чорні кросівки.

Всі, хто щось знає про зниклої чи кому відомо, де вона зараз, прохання повідомляти за телефонами 063 542 93 04, 057 632 08 88 або 102.

Раніше ми писали, що в Дарницькому районі Києва зникла безвісти 20-річна Столяр Анастасія Сергіївна зі своїм трирічним сином Столяром Іваном Дмитровичем. Вони вийшли з будинку 31 січня і не повернулися.

Хлопчику на вигляд 3-4 роки, волосся світло-русяве коротко стрижене, худорлявої статури, зріст 95-105 сантиметрів. Він був одягнений в куртку синього кольору з темним вставками, блакитну шапку з помпонами і темні джинси.

При наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Івана і його мами повідомте за телефоном спецлінії поліції 102.

Раніше ми писали про те, що в Києві 13-річний Олександр Москаленко пішов з дому 3 лютого, відтоді про його місцезнаходження нічого невідомо.

На вигляд хлопчику 12-13 років, зріст 155 см. Волосся світло-русяве з боків виголене, спереду великий чубчик, худорлявої статури. Був одягнений Саша в сіру кофту з капюшоном, чорні спортивні штани, руді черевики. Мав темно-синій рюкзак,

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місцеперебування школяра, поліція просить повідомити за телефоном 102.

Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина за загадкових обставин.

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