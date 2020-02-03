Кодування українських телеканалів викликало серйозне невдоволення громадян і змусило їх шукати альтернативу

З 28 січня медіахолдинги закодували 23 найпопулярніших українських телеканали, однак російські залишилися. І цей факт чимало обурює деяких жителів Харківської області, передає «Город Х».

«У нас розтягнута, розгалужена територія, і не у всіх населених пунктах є чіткий прийом приставок Т2. При цьому всі російські канали відкриті, у відкритому доступі. Ми вивчаємо ситуацію, обіцяємо розібратися, звернутися в певні органи», – пояснив в ефірі Українського радіо Харків великобурлуцький селищний голова Віктор Терещенко.

Люди з інших районів підтверджують, що, не маючи можливості доступу до українських каналів, змушені дивитися продукт росТБ.

Так, за словами мешканки селища Печеніги, рішення про кодування – це порушення права громадян на отримання інформації, оскільки вона тепер не може дивитися українські новини.

«Тепер доведеться дивитися тільки російські канали», – констатує жінка.

Представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Харківській області Вікторія Пилаєва пояснила: щоб дивитися українські канали, людям треба придбати сучасний тюнер з маркуванням «УТБ» й укласти угоду з одним з офіційних провайдерів – Viasat або XtraTV.

У якості альтернативи пропонується цифрове телебачення. Щоб його отримати, потрібен тюнер Т2. Однак на Харківщині є території, де цифровий сигнал відсутній, а отже, люди не можуть дивитися українське телебачення.

Як відомо, після кодування супутникового сигналу закритими для перегляду стали наступні телеканали: СТБ, Новий, Інтер, 1+1, ТРК Україна та інші.

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