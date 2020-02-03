Кодировка украинских телеканалов вызвала серьезное недовольство граждан и заставила их искать альтернативу

С 28 января медиахолдинги закодировали 23 самых популярных украинских телеканала, однако российские остались. И этот факт немало возмущает некоторых жителей Харьковской области, передает «Город Х».

«У нас растянута, разветвленная территория, и не во всех населенных пунктах есть четкий прием приставок Т2. При этом все российские каналы открыты, в открытом доступе. Мы изучаем ситуацию, обещаем разобраться, обратиться в определенные органы», – пояснил в эфире Украинского радио Харьков великобурлукский поселковый голова Виктор Терещенко.

Люди из других районов подтверждают, что, не имея возможности доступа к украинским каналам, вынуждены смотреть продукт росТВ.

Так, по словам жительницы поселка Печенеги, решение о кодировании – это нарушение права граждан на получения информации, поскольку она теперь не может смотреть украинские новости.

«Теперь придется смотреть только российские каналы», – констатирует женщина.

Представительница Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Харьковской области Виктория Пылаева пояснила: чтобы смотреть украинские каналы, людям надо приобрести современный тюнер с маркировкой «УТБ» и заключить соглашение с одним из официальных провайдеров – Viasat или XtraTV.

В качестве альтернативы предлагается цифровое телевидение. Чтобы его получить, нужен тюнер Т2. Однако на Харьковщине есть территории, где цифровой сигнал отсутствует, а значит, люди не смогут смотреть украинское телевидение.

Как известно, после кодирования спутникового сигнала закрыты для просмотра стали следующие телеканалы: СТБ, Новый, Интер, 1+1, ТРК Украина и другие.

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