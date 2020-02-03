Аномально тепла зима не перестає бити температурні рекорди, але вже незабаром до Харкова прийде похолодання

Вже з вівторка стовпчики термометрів поповзуть вниз, повідомляє Politeka з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У понеділок, 3 лютого, синоптики обіцяють до семи градусів вище нуля, однак також очікується шквальний вітер до 15-20 метрів в секунду, можливі дощі.

У вівторок, 4 лютого, почнеться зниження температури. Синоптики обіцяють від нуля до п'яти градусів тепла вдень, проте вночі похолодає аж до морозів.

У наступні дні температура продовжить падати, і вже в четвер погода зміниться остаточно. Вдень стовпчики термометрів опустяться до п'яти градусів нижче нуля, вночі – до 9-10 градусів морозу.

Останній робочий день тижня, п'ятниця 7 лютого, можливо, принесе завірюху.

Раніше ми розповідали про те, що лютий готує для України хуртовини і сильний вітер, а східним областям та Приазов'ю – ще й ожеледь. Він відзначиться середньою температурою до мінус трьох градусів морозу. На Закарпатті і Прикарпатті до трьох градусів тепла, що на півтора-два градуси вище багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується на рівні 22-70 мм, в горах Криму до 108 мм, що у західних областях у межах середніх багаторічних значень, на решті території – менше снігу, ніж зазвичай.

Ми також писали про те, що аномально тепла погода загрожує економіці України, зокрема, може постраждати сільське господарство. Так, посівам не вистачає води, що негативно позначається на їх рості. Експерти відзначають, що в лютому-березні врожаю критично потрібна вода. Якщо опади прийдуть в Україну, проблема з дефіцитом води буде вирішена.

Нагадаємо, що Україну засипає снігом: дивовижні кадри облетіли мережа.

Також Politeka писала, що погода зірвалася з ланцюга, українців попередили про насування ударі: "шквальний вітер і...".

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