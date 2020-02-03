Аномально теплая зима не перестает бить температурные рекорды, но уже вскоре в Харьков придет похолодание

Уже со вторника столбики термометров поползут вниз, сообщает Politeka со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В понедельник, 3 февраля, синоптики обещают до семи градусов выше нуля, однако также ожидается шквальный ветер до 15-20 метров в секунду, возможны дожди.

Во вторник, 4 февраля, начнется понижение температуры. Синоптики обещают от нуля до пяти градусов тепла днем, однако ночью похолодает вплоть до морозов.

В следующие дни температура продолжит падать, и уже в четверг погода переменится окончательно. Днем столбики термометров опустятся до пяти градусов ниже нуля, ночью – до 9-10 градусов мороза.

Последний рабочий день недели, пятница 7 февраля, возможно, принесет метель.

Ранее мы рассказывали о том, что февраль готовит для Украины метели и сильный ветер, а восточным областям и Приазовью – еще и гололед. Он отметится средней температурой до минус трех градусов мороза. На Закарпатье и Прикарпатье будет до трех градусов тепла, что на полтора-два градуса выше многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 22-70 мм, в горах Крыма до 108 мм, что в западных областях в пределах средних многолетних значений, на остальной территории – меньше снега, чем обычно.

Мы также писали о том, что аномально теплая погода грозит экономике Украины, в частности может пострадать сельское хозяйство. Так, посевам не хватает воды, что негативно отражается на их росте. Эксперты отмечают, что в феврале-марте урожаю критически нужна вода. Если осадки придут в Украину, проблема с дефицитом воды будет решена.

Напомним, что Украину засыпает снегом: удивительные кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что погода сорвалась с цепи, украинцев предупредили о надвигающемся ударе: "шквальный ветер и...".

А еще Politeka сообщала, что похолодание ворвется в Украину, погода готовит жесткий удар: к чему готовиться.