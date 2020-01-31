Хулігани, котрі псують майно у під'їздах багатоповерхових будинків у Харкові, вже допекли до живого

Черговий крик душі опублікувала мешканка міста в групі «Типове ХТЗ», передає Politeka. Вона поділилася знімком, на якому видно згорілу кнопку виклику ліфта, і залишила емоційний підпис до нього.

«Якісь ... знову попалили кнопки на С. Потоцького, 34, 7 під'їзд! Лазять по під'їзду дрібні виродки, не раз помічала. Тепер буду виходити з перцевим балончиком... За...ли, чесне слово! Я тепер повинна коляску нести на 9 поверх на горбу ....», – обурюється автор.

У коментарях під публікацією розгорілася справжня дискусія по темі посту. Одні користувачі пишуть про те, що автор не має ніякого права особисто карати дітей, тими більше з допомогою перцевого балончика. Для цього є поліція і бесіди з батьками. Інші ж зазначають, що ці витівки – результат поблажливого ставлення до дітей у більш юному віці. А треті заявляють, що це взагалі могли бути закладчики, які таким чином хотіли нейтралізувати джерело шуму.

«Ну те, що підпалили це погано звичайно, і те, що вирішувати проблеми потрібно, це так. Але! Бризнути дітям в обличчя перцевим балончиком ви не маєте жодного права! … ловіть, викликайте поліцію, шукайте батьків, спілкуйтеся з ними», «краще скинутися всім під'їздом і камери встановити, щоб потім відео з обличчями хуліганів у поліцію передати…», «А чому діти? Це, скоріше за все, ті, хто робить закладки, це у них гра квест по місту, і, природно, потрібно, щоб не приїхали, не побачили. Підпалили кнопку на першому поверсі – і вже чутно, як люди підіймаються по поверхах і ніякого нежданчика...», «А ці «дрібні виродки» це не ті самі діти, яким ми зовсім недавно, ну от прям п'ять років тому, відштовхуючи один одного, поступалися місцем у транспорті??», – пишуть харків'яни.

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