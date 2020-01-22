Поки українці обговорюють скандальні зарплати міністрів, виявилося, що чиновники мерії Харкова заткнули за пояс топ-чиновників в плані оплати праці

Про те, які доходи у співробітників Харківської міськради, спробувало довідатися видання KHARKIV Today.

Щоб обчислити середньомісячну зарплату мера і його 11 заступників, журналісти вивчили декларації чиновників за 2018 рік і розділили суми, зазначені там, на 12 місяців. Правда, зазначається, що в різні місяці зарплата могла відрізнятися.

Як видно на інфографіці, зарплата Кернеса і його заступників коливається від 100 з гаком тисяч гривень до 17 тисяч. Досить «бідною» виглядає на цьому тлі колишня керівник ХОДА Світлана Світлична з зарплатою всього 20141 грн.

«У міськраді міністерською можна назвати хіба що зарплату заступника мера з питань ЖКГ Андрія Руденка, в середньому він отримує в місяць трохи менше прем'єр-міністра Олексія Гончарука, у якого середній дохід – 60 тисяч гривень в місяць. Всі інші зарплати віце-мерів більше», – пише видання.

Журналісти підкреслили, що в порівнянні не враховані дані тільки про двох замів Кернеса. Тетяна Овіннікова працювала не весь 2018-й рік через те, що була відсторонена від виконання обов'язків у зв'язку з кримінальним провадженням, а Олега Дробота призначили тільки в кінці минулого року.

Законодавчо зарплати (ставка) як президента, так й оклади чиновників органів місцевого самоврядування регулюється постановою Кабінету міністрів. Крім ставки чиновники отримують надбавки та премії, як наприклад Тетяна Таукешева, яка отримує високу зарплату через великий трудовий стаж.

За словами глави «Харківського антикорупційного центру» Дмитра Булаха, місцеві чиновники менше обмежені в плані зарплатних норм, можуть «грати» з преміями.

Політолог Володимир Фесенко відзначає той факт, що в 2014 році була зруйнована чітка система доходів.

«Тоді це була така своєрідна боротьба з високими зарплатами чиновників. Але існувала градація зарплат: прем'єр-міністр – 100%, президент – 125%, і далі міністр – умовно 90% і так далі. Включаючи чиновників місцевих адміністрацій. Зараз єдиної системи немає, це створює різнобій», – пояснив він.

Існує пояснення високої зарплати чиновників. Мовляв, чим вона вище, тим нижче корупція в коридорах влади. Однак, вважає Дмитро Булах, це працює тільки в тому випадку, якщо є санкції за зловживання службовим становищем, є покарання.

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