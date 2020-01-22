Пока украинцы обсуждают скандальные зарплаты министров, оказалось, что чиновники мэрии Харькова заткнули за пояс топ-чиновников в плане оплаты труда

О том, какие доходы у сотрудников Харьковского горсовета, попыталось разузнать издание KHARKIV Today.

Чтобы вычислить среднемесячную зарплату мэра и его 11 замов, журналисты изучили декларации чиновников за 2018 год и разделили суммы, указанные там, на 12 месяцев. Правда, отмечается, что в разные месяцы зарплата могла отличаться.

Как видно на инфографике, зарплата Кернеса и его замов колеблется от 100 с лишним тысяч гривен до 17 тысяч. Довольно «бедной» выглядит на этом фоне бывшая руководитель ХОГА Светлана Светличная с зарплатой всего 20141 грн.

«В горсовете министерской можно назвать разве что зарплату заместителя мэра по вопросам ЖКХ Андрея Руденко, в среднем он получает в месяц чуть меньше премьер-министра Алексея Гончарука, у которого средний доход – 60 тысяч гривен в месяц. Все остальные зарплаты вице-мэров больше», – пишет издание.

Журналисты подчеркнули, что в сравнении не учтены данные только о двух замах Кернеса. Татьяна Овинникова работала не весь 2018-й год из-за того, что была отстранена от выполнения обязанностей в связи с уголовным производством, а Олега Дробота назначили только в конце прошлого года.

Законодательно зарплаты (ставка) как президента, так и оклады чиновников органов местного самоуправления регулируется постановлением Кабинета министров. Кроме ставки чиновники получают надбавки и премии, как например Татьяна Таукешева, которая получает высокую зарплату из-за большого трудового стажа.

По словам главы «Харьковского антикоррупционного центра» Дмитрия Булаха, местные чиновники меньше ограничены в плане зарплатных норм, могут «играть» с премиями.

Политолог Владимир Фесенко отмечает тот факт, что в 2014 году была разрушена четкая система доходов.

«Тогда это была такая своеобразная борьба с высокими зарплатами чиновников. Но существовала градация зарплат: премьер-министр – 100%, президент – 125%, и дальше министр – условно 90% и так далее. Включая чиновников местных администраций. Сейчас единой системы нет, это создает разнобой», – пояснил он.

Существует объяснение высокой зарплаты чиновников. Мол, чем она выше, тем ниже коррупция в коридорах власти. Однако, считает Дмитрий Булах, это работает только в том случае, если есть санкции за злоупотребление служебным положением, есть наказание.

Напомним, украинцы вне себя от наглости топ-чиновников.

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