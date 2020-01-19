З'явилися нові подробиці про дівчину з Харкова, яка прославилася тим, що виставила свою цноту на аукціон знайшла покупця

Як виявилося, 19-річна українка видалила всі свої фотографії з соціальних мереж, крім російської забороненої мережі ВКонтакте. Про це повідомили місцевий Telegram-канал "Харків 1654", пише Politeka.

"Ми її знайшли) Харківська мільйонерка видалила свої акаунти з усіх соцмереж, окрім... у ВК", - повідомляють на каналі.

Наголошується,що фотографії взяті з сторінки Катерини Крючкової в російській соціальній мережі.

Нагадаємо, підприємлива шатенка вже давно живе в США. У грудні минулого року вона прославилася скандальним відео, на якому повідомляє, що розмістила на сайті ескорту оголошення про послуги сексуального характеру «Привіт, мене звати Катя, мені 19 років, я з України, але живу в США. Я знаю англійську, українську та російську мови. Я вирішила продати невинність, щоб подорожувати, насолоджуватися розкішшю і бути щасливою», заявила вона.

Катя передбачила негативну реакцію публіки і поспішила пояснити: «Це моє тіло і мій вибір».

На днях іноЗМІ повідомили, що українка домоглася свого і знайшла покупця своєї невинності. Ним виявився 58-річний бізнесмен з Мюнхена, який заплатив 1,026 мільйона фунтів стерлінгів (1,3 мільйона доларів) і пообіцяв платити Каті кожен місяць по 10 тисяч євро. Але і це не все: чоловік готовий одружитися на українці і забезпечити їй розкішну життя, про яку та мріяла.

Друга за величиною ставка надійшла від юриста з Нью-Йорка. Він був готовий заплатити за секс з незайманою 1,1 мільйона доларів. На третьому місці за щедрості виявився співак з Токіо (890 тисяч доларів).

Катя зустрінеться з переможцем аукціону в Німеччині. У цій країні проституція легалізована. Щоб переконатися у невинності дівчини, покупець може відвідати з нею лікаря-гінеколога.

Нагадаємо, депутат вимагає перевірки на цноту при вступі у вуз.

Як повідомляла Politeka, російська студентка продає незайманість заради навчання за кордоном.

Також Politeka писала, що названі знаменитості, які до весілля берегли свою невинність.