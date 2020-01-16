Шансів вижити не було ніяких

Російські окупанти продовжують прасувати позиції ЗСУ на Донбасі, незважаючи на досягнуті угоди

Чергові втрати на фронті торкнулися Богодухівського району Харківщини, передає Politeka з посиланням на інформацію 92-ї ОМБр їм. кошового отамана Івана Сірка.

15 січня від кулі снайпера в напрямку населеного пункту Каштановий Ясинуватського району Донецької області загинув 24-річний старший стрілець механізованого батальйону Олексій Кучкін. Трагедія сталася на взводно-опорному пункті.

«Олексій чергував, чекаючи ворога. І хоча був у засобах захисту, підступний російський снайпер зробив свою підлу справу – потрапив захиснику України в обличчя. Побратими намагалися швидко евакуювати Олексія, доставивши в лікарню, проте, на жаль, дива не сталося. Захисник помер...», – йдеться у повідомленні.

У лавах Збройних сил України Олексій прослужив три роки. Він, за словами побратимів, був справжнім патріотом, відповідально і чесно боронив рідну країну від окупантів.

Всього місяць тому Кучкін одружився вдруге. Від першого шлюбу у нього підростає син-школяр.

Із глибокою скорботою мусимо повідомити про болісну втрату у наших лавах. 🕯 15 січня у нашій військовій родині сталося... Gepostet von Офіційна сторінка 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка am Mittwoch, 15. Januar 2020

Раніше ми писали про те, що російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" почали обстрілювати позиції ЗСУ з артилерійських систем. За минулу добу підконтрольні Кремлю терористичні формування 11 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

У штабі ООС зафіксували, як підступний ворог відкривав вогонь по позиціях бійців ЗСУ з заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім цього, уздовж лінії зіткнення активізувалися ворожі снайпери.

Нагадаємо, помер самовідданий український воїн, «справжній патріот».

Як повідомляла Politeka, боєць ВСУ таємничо загинув по дорозі на Донбас, з'явилися подробиці.

Також Politeka писала, що терористи прорвалися і розстріляли ВСУ з кулеметів.