Шансов выжить не было никаких

Российские оккупанты продолжают утюжить позиции ВСУ на Донбассе, несмотря на достигнутые соглашения

Очередные потери на фронте коснулись Богодуховского района Харьковщины, передает Politeka со ссылкой на информацию 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

15 января от пули снайпера в направлении населенного пункта Каштановый Ясиноватского района Донецкой области погиб 24-летний старший стрелок механизированного батальона Алексей Кучкин. Трагедия произошла на взводно-опорном пункте.

«Алексей дежурил, ожидая врага. И хотя был в средствах защиты, коварный российский снайпер сделал свое подлое дело – попал защитнику Украины в лицо. Собратья пытались быстро эвакуировать Алексея, доставив в больницу, однако, к сожалению, чуда не произошло. Защитник умер...», – говорится в сообщении.

В рядах Вооруженных сил Украины Алексей прослужил три года. Он, по словам побратимов, был настоящим патриотом, ответственно и честно защищал родную страну от оккупантов.

Всего месяц назад Кучкин женился во второй раз. От первого брака у него подрастает сын-школьник.

Із глибокою скорботою мусимо повідомити про болісну втрату у наших лавах. 🕯 15 січня у нашій військовій родині сталося... Gepostet von Офіційна сторінка 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка am Mittwoch, 15. Januar 2020

Ранее мы писали о том, что российско-оккупационные войска "Л/ДНР" начали обстреливать позиции ВСУ из артиллерийских систем. За минувшие сутки подконтрольные Кремлю террористические формирования 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

В штабе ООС зафиксировали, как коварный враг открывал огонь по позициям бойцов ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме этого, вдоль линии соприкосновения активизировались вражеские снайперы.

Напомним, умер самоотверженный украинский воин, «настоящий патриот».

Как сообщала Politeka, боец ВСУ таинственно погиб по дороге на Донбасс, появились подробности.

Также Politeka писала, что террористы прорвались и расстреляли ВСУ из пулеметов.