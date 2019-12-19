В результаті перевірки сотні жителів регіону не тільки залишаться без субсидий, але ще й повинні будуть повернути державі раніше отримані гроші
За інформацією директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Юрія Шпараги, мова йде про тих жителів регіону, які отримували зарплату в конвертах і не гребували просити у держави кошти для оплати комунальних послуг. Їх вивели на чисту воду з допомогою слідчих податкової міліції, з якими співпрацює ХОДА.
Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.
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«Станом на 18 грудня слідчими виявлено значну кількість громадян, які отримували заробітну плату за тіньовими схемами, не сплатили податків, при цьому умисно занизили свої доходи й отримують субсидію. В районні управління соціального захисту населення за місцем призначення субсидії Департаментом направлені відповідні подання з вимогою припинити виплати і стягнути з таких громадян вже виплачені суми», – йдеться у повідомленні.
За інформацією видання «Город Х», субсидій позбавлять близько 500 чоловік, причому всі вони – співробітники одного харківського підприємства, назва якого не розголошується.
У коментарі журналістам Шпарага додав, що податківці йшли перевіряти зовсім інший напрямок, а виявили тіньову оплату праці.
«На банківські картки працівників зараховувалися досить великі суми. Деякі доходили до 50-60 тисяч на місяць. При цьому люди отримали право на субсидії. Зокрема, це субсидії за листопад. Деякі з них отримували субсидії і в минулому році», – підкреслив він.
За 10 місяців 2019 року на Харківщині виплатили субсидій на загальну суму 188,4 млн гривень. 161 млн гривень отримали сім'ї, які проживають у містах, і 27,4 млн гривень – у сільській місцевості.
Середній розмір субсидії становив 593,9 гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ця сума збільшилася на 41,7% або на 174,7 гривень.
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