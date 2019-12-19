В результаті перевірки сотні жителів регіону не тільки залишаться без субсидий, але ще й повинні будуть повернути державі раніше отримані гроші

За інформацією директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Юрія Шпараги, мова йде про тих жителів регіону, які отримували зарплату в конвертах і не гребували просити у держави кошти для оплати комунальних послуг. Їх вивели на чисту воду з допомогою слідчих податкової міліції, з якими співпрацює ХОДА.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Для тих хто продовжує працювати не легально та отримує заробітну плату "в конвертах...." УВАГА ! Департамент соціального... Gepostet von Yury Shparaga am Mittwoch, 18. Dezember 2019

«Станом на 18 грудня слідчими виявлено значну кількість громадян, які отримували заробітну плату за тіньовими схемами, не сплатили податків, при цьому умисно занизили свої доходи й отримують субсидію. В районні управління соціального захисту населення за місцем призначення субсидії Департаментом направлені відповідні подання з вимогою припинити виплати і стягнути з таких громадян вже виплачені суми», – йдеться у повідомленні.

За інформацією видання «Город Х», субсидій позбавлять близько 500 чоловік, причому всі вони – співробітники одного харківського підприємства, назва якого не розголошується.

У коментарі журналістам Шпарага додав, що податківці йшли перевіряти зовсім інший напрямок, а виявили тіньову оплату праці.

«На банківські картки працівників зараховувалися досить великі суми. Деякі доходили до 50-60 тисяч на місяць. При цьому люди отримали право на субсидії. Зокрема, це субсидії за листопад. Деякі з них отримували субсидії і в минулому році», – підкреслив він.

За 10 місяців 2019 року на Харківщині виплатили субсидій на загальну суму 188,4 млн гривень. 161 млн гривень отримали сім'ї, які проживають у містах, і 27,4 млн гривень – у сільській місцевості.

Середній розмір субсидії становив 593,9 гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ця сума збільшилася на 41,7% або на 174,7 гривень.

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