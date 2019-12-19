В результате проверки сотни жителей региона не только остануться без субсидий, но еще и должны будут вернуть государству ранее полученные деньги

По информации директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Юрия Шпараги, речь идет о тех жителях региона, которые получали зарплату в конвертах и не гнушались просить у государства средства для оплаты коммунальных услуг. Их вывели на чистую воду с помощью следователей налоговой милиции, с которыми сотрудничает ХОГА.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Для тих хто продовжує працювати не легально та отримує заробітну плату "в конвертах...." УВАГА ! Департамент соціального... Gepostet von Yury Shparaga am Mittwoch, 18. Dezember 2019

«По состоянию на 18 декабря следователями выявлено значительное количество граждан, которые получали заработную плату по теневым схемам, не оплатили налогов, при этом умышленно занизили свои доходы и получают субсидию. В районные управления социальной защиты населения по месту назначения субсидии Департаментом направлены соответствующие представления с требованием прекратить выплаты и взыскать с таких граждан уже выплаченные суммы», – говорится в сообщении.

По информации издания «Город Х», субсидий лишат около 500 человек, причем все они – сотрудники одного харьковского предприятия, название которого не разглашается.

В комментарии журналистам Шпарага добавил, что налоговики шли проверять совершенно другое направление, а обнаружили теневую оплату труда.

«На банковские карты сотрудников зачислялись довольно большие суммы. Некоторые доходили до 50-60 тысяч в месяц. При этом люди получили право на субсидии. В частности, это субсидии за ноябрь. Некоторые из них получали субсидии и в прошлом году», – подчеркнул он.

За 10 месяцев 2019 года на Харьковщине выплатили субсидий на общую сумму 188,4 млн гривен. 161 млн гривен получили семьи, которые проживают в городах, и 27,4 млн гривен – в сельской местности.

Средний размер субсидии составил 593,9 гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта сумма увеличилась на 41,7% или на 174,7 гривен.

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