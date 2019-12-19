В результате проверки сотни жителей региона не только остануться без субсидий, но еще и должны будут вернуть государству ранее полученные деньги

По информации директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Юрия Шпараги, речь идет о тех жителях региона, которые получали зарплату в конвертах и не гнушались просить у государства средства для оплаты коммунальных услуг. Их вывели на чистую воду с помощью следователей налоговой милиции, с которыми сотрудничает ХОГА.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Для тих хто продовжує працювати не легально та отримує заробітну плату "в конвертах...." УВАГА ! Департамент соціального...

Gepostet von Yury Shparaga am Mittwoch, 18. Dezember 2019

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«По состоянию на 18 декабря следователями выявлено значительное количество граждан, которые получали заработную плату по теневым схемам, не оплатили налогов, при этом умышленно занизили свои доходы и получают субсидию. В районные управления социальной защиты населения по месту назначения субсидии Департаментом направлены соответствующие представления с требованием прекратить выплаты и взыскать с таких граждан уже выплаченные суммы», – говорится в сообщении.

По информации издания «Город Х», субсидий лишат около 500 человек, причем все они – сотрудники одного харьковского предприятия, название которого не разглашается.

субсидия, социальные выплаты, пенсия, коммуналка

В комментарии журналистам Шпарага добавил, что налоговики шли проверять совершенно другое направление, а обнаружили теневую оплату труда.

«На банковские карты сотрудников зачислялись довольно большие суммы. Некоторые доходили до 50-60 тысяч в месяц. При этом люди получили право на субсидии. В частности, это субсидии за ноябрь. Некоторые из них получали субсидии и в прошлом году», – подчеркнул он.

За  10  месяцев 2019 года на Харьковщине  выплатили субсидий на общую сумму 188,4 млн гривен. 161 млн гривен получили семьи, которые проживают в городах, и 27,4 млн гривен – в сельской местности. 

Средний размер субсидии составил 593,9 гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта сумма увеличилась на 41,7% или на 174,7 гривен.

Напомним, украинцам уготовили новый коммунальный тариф.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.