В результате проверки сотни жителей региона не только остануться без субсидий, но еще и должны будут вернуть государству ранее полученные деньги
По информации директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Юрия Шпараги, речь идет о тех жителях региона, которые получали зарплату в конвертах и не гнушались просить у государства средства для оплаты коммунальных услуг. Их вывели на чистую воду с помощью следователей налоговой милиции, с которыми сотрудничает ХОГА.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
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«По состоянию на 18 декабря следователями выявлено значительное количество граждан, которые получали заработную плату по теневым схемам, не оплатили налогов, при этом умышленно занизили свои доходы и получают субсидию. В районные управления социальной защиты населения по месту назначения субсидии Департаментом направлены соответствующие представления с требованием прекратить выплаты и взыскать с таких граждан уже выплаченные суммы», – говорится в сообщении.
По информации издания «Город Х», субсидий лишат около 500 человек, причем все они – сотрудники одного харьковского предприятия, название которого не разглашается.
В комментарии журналистам Шпарага добавил, что налоговики шли проверять совершенно другое направление, а обнаружили теневую оплату труда.
«На банковские карты сотрудников зачислялись довольно большие суммы. Некоторые доходили до 50-60 тысяч в месяц. При этом люди получили право на субсидии. В частности, это субсидии за ноябрь. Некоторые из них получали субсидии и в прошлом году», – подчеркнул он.
За 10 месяцев 2019 года на Харьковщине выплатили субсидий на общую сумму 188,4 млн гривен. 161 млн гривен получили семьи, которые проживают в городах, и 27,4 млн гривен – в сельской местности.
Средний размер субсидии составил 593,9 гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта сумма увеличилась на 41,7% или на 174,7 гривен.
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