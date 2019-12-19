З наближенням свят на вулицях Харкова з'явилося чимало людей в костюмах мультяшних героїв, які пропонують сфотографуватися з ними за деньги

Однак, як виявилося, навіть такий безневинний вид заробітку може обернутися неприємностями для клієнтів.

У групі «Х***ий Харків» користувач, який побажав залишитися невідомим, розповів про те, що став «жертвою» товаришів у костюмах єдинорога і коня.

«Ці виродки хапають перехожих, особливо дівчаток, зазивають сфотографуватися, а потім біжать за тобою, типу, ти винен їм бабки за фото. Ведуть себе дуже нахабно лізуть руками, затискають. Стоять біля університету. Краще обходьте або відразу давайте під хвіст», –йдеться в повідомленні.

Тут же і фото з «героями» публікації.

Раніше ми писали про те, що кілька самотніх харків'янок, у яких є діти, стали жертвами безсовісного зловмисника, який, користуючись їх вразливим становищем, «заливав» їм про любов, а потім, жорстоко обдуривши, зникав з життя дівчат, причому не з порожніми руками.

Про нього розповіли користувачі соцмереж. Чоловік ніде не працює, а своїх жертв знаходить у соцмережах. Далі все просто:

«Входячи через якийсь час до них в довіру, ця мразина позичає деяку суму грошей, потім ще якусь, потім ще і ще… І при цьому закохуючи в себе дівчат, ясна річ, що без ліжка не обходиться, обіцяє золоті гори. Незважаючи на те, що у цих дівчат вже є маленькі скарби, заради яких вони живуть», – пише автор.

Зібравши певну суму, аферист «зливається». Він говорить дівчині, що йому треба виїхати з роботи на пару днів, і зникає від слова зовсім.

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