С приближением праздников на улицах Харькова появилось немало людей в костюмах мультяшных героев, которые предлагают сфотографироваться с ними за деньги

Однако, как оказалось, даже такой безобидный вид заработка может обернуться неприятностями для клиентов.

В группе «Х***ый Харьков» пользователь, пожелавший остаться анонимным, рассказал о том, что стал «жертвой» товарищей в костюмах единорога и коня.

«Эти уроды хватают прохожих, особенно девочек, зазывают сфотографироваться, а потом бегут за тобой, типа, ты должен им бабки за фото. Ведут себя очень нагло, лезут руками, зажимают. Стоят возле университета. Лучше обходите или сразу давайте под хвост», говорится в сообщении.

Тут же и фото с «героями» публикации.

Ранее мы писали о том, что несколько одиноких харьковчанок, у которых есть дети, стали жертвами бессовестного злоумышленника, который, пользуясь их уязвимым положением, «заливал» им про любовь, а потом, жестоко обманув, исчезал из жизни девушек, причем не с пустыми руками.

О нем рассказали пользователи соцсетей. Мужчина нигде не работает, а своих жертв находит в соцсетях. Далее все просто:

«Входя через какое-то время к ним в доверие, эта мразина берет в займы некоторую сумму денег, потом ещё какую-то, потом ещё и ещё… И при этом влюбляя в себя девушек, понятное дело, что без постели не обходится, обещает золотые горы. Несмотря на то, что у этих девушек уже есть маленькие сокровища, ради которых они живут», – пишет автор.

Собрав определенную сумму, аферист «сливается». Он говорит девушке, что ему надо уехать по работе на пару дней, и исчезает от слова совсем.

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