Харьковчанин пытался покончить с собой в машине
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
Пожарные прибыли на вызов и увидели, как в гараже на площади около 60 кв. метров горел автомобиль Honda Civic.
28-летний владелец машины получил ожоги и был доставлен в больницу. Спасатели сообщили, что мужчина пытался покончить жизнь самоубийством.
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Ликвидация пожара заняла у бойцов ГСЧС два часа.
Ранее мы писали, что в Харькове из-за сильных порывов ветра падали деревья.
10 мая это происходило на ул. Ньютона, 3 и 5, ул. Свистуна, 12, и ул. Кошкина, 2.
"С помощью бензопил деревья, упавшие на проезжую часть дороги, быстро распилили и убрали", – сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На ул. Подгорной в поселке Двуречная дерево упало на проезжую часть.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".