Харьковчанин пытался покончить с собой в машине

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Пожарные прибыли на вызов и увидели, как в гараже на площади около 60 кв. метров горел автомобиль Honda Civic.

28-летний владелец машины получил ожоги и был доставлен в больницу. Спасатели сообщили, что мужчина пытался покончить жизнь самоубийством.

Ликвидация пожара заняла у бойцов ГСЧС два часа.

Ранее мы писали, что в Харькове из-за сильных порывов ветра падали деревья.

10 мая это происходило на ул. Ньютона, 3 и 5, ул. Свистуна, 12, и ул. Кошкина, 2.

"С помощью бензопил деревья, упавшие на проезжую часть дороги, быстро распилили и убрали", – сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На ул. Подгорной в поселке Двуречная дерево упало на проезжую часть.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".