43-летнего харьковчанина убили отверткой
Об этом сообщили в Харьковском районном управленим полиции №1.
Полицейские, приехавшие на место трагедии, установили личность погибшего - это 43-летний гражданин.
Полицейские задержали его товарища - 50-летнего харьковчанина.
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Выяснилось, что мужчины, находясь в алкогольном опьянении, поссорились. Хозяин квартиры ударил гостя отверткой - пострадавший скончался на месте.
По данному факту следователем открыто уголовное производство. Мужчине светит лишения свободы на срок до 15 лет.
Ранее мы писали, что жители Харькова раскладывают запретную отраву.
В Харькове всего за сутки патрульные разоблачили 14 закладчиков. У подозрительных горожан правоохранители нашли запрещенные вещества.
«Во время поверхностных проверок патрульные обнаружили у граждан вещества растительного и синтетического происхождения. В дальнейшем этими случаями будут заниматься следователи», - говорят в патрульной полиции.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
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