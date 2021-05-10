43-летнего харьковчанина убили отверткой

Об этом сообщили в Харьковском районном управленим полиции №1.

Полицейские, приехавшие на место трагедии, установили личность погибшего - это 43-летний гражданин.

Полицейские задержали его товарища - 50-летнего харьковчанина.

Выяснилось, что мужчины, находясь в алкогольном опьянении, поссорились. Хозяин квартиры ударил гостя отверткой - пострадавший скончался на месте.

По данному факту следователем открыто уголовное производство. Мужчине светит лишения свободы на срок до 15 лет.

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В Харькове всего за сутки патрульные разоблачили 14 закладчиков. У подозрительных горожан правоохранители нашли запрещенные вещества.

«Во время поверхностных проверок патрульные обнаружили у граждан вещества растительного и синтетического происхождения. В дальнейшем этими случаями будут заниматься следователи», - говорят в патрульной полиции.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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