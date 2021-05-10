На Харьковщине в результате пожаров погибли люди

Как сообщили ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, с 3 по 10 мая спасатели 237 раз выезжали по вызову.

По данным сотрудников ГСЧС, 122 раза выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний, 21 раз — для оказания помощи населению и на ДТП, 20 раз — ради обезвреживания взрывоопасных предметов, 14 — на осуществление дежурства.

В результате пожаров погибли два человека, еще четверо пострадали.

Во время ликвидации возгораний спасатели эвакуировали из опасных зон 18 человек. Пиротехники ГСЧС обезвредили 422 боеприпасов времен Второй мировой войны, среди которых 2 авиабомбы, 22 артснаряд, 160 минометных мин, 2 гранаты и 236 патронов.

Ранее мы писали, что жители Харькова раскладывают запретную отраву.

В Харькове всего за сутки патрульные разоблачили 14 закладчиков. У подозрительных горожан правоохранители нашли запрещенные вещества.

«Во время поверхностных проверок патрульные обнаружили у граждан вещества растительного и синтетического происхождения. В дальнейшем этими случаями будут заниматься следователи», - говорят в патрульной полиции.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".