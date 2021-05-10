На Харьковщине в результате пожаров погибли люди
Как сообщили ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, с 3 по 10 мая спасатели 237 раз выезжали по вызову.
По данным сотрудников ГСЧС, 122 раза выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний, 21 раз — для оказания помощи населению и на ДТП, 20 раз — ради обезвреживания взрывоопасных предметов, 14 — на осуществление дежурства.
В результате пожаров погибли два человека, еще четверо пострадали.
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Во время ликвидации возгораний спасатели эвакуировали из опасных зон 18 человек. Пиротехники ГСЧС обезвредили 422 боеприпасов времен Второй мировой войны, среди которых 2 авиабомбы, 22 артснаряд, 160 минометных мин, 2 гранаты и 236 патронов.
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«Во время поверхностных проверок патрульные обнаружили у граждан вещества растительного и синтетического происхождения. В дальнейшем этими случаями будут заниматься следователи», - говорят в патрульной полиции.
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