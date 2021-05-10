В Харьковской области уменьшается число больних ковидом за сутки

Так, в Харьковской области за прошедшие сутки коронавирус диагностировали всего у 175 человек.

Об этом сообщает СНБО в ежедневной сводке.

9 мая в Харьковской области умерли 11 пациентов с ковидом. По этому показателю область находится на третьем месте после Запорожской и Днепропетровской.

Смертность от коронавируса в Харьковской области остается одной из самых высоких в стране.

Ранее мы писали, что жители Харькова раскладывают запретную отраву.

В Харькове всего за сутки патрульные разоблачили 14 закладчиков. У подозрительных горожан правоохранители нашли запрещенные вещества.

«Во время поверхностных проверок патрульные обнаружили у граждан вещества растительного и синтетического происхождения. В дальнейшем этими случаями будут заниматься следователи», - говорят в патрульной полиции.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".