В Харьковской области уменьшается число больних ковидом за сутки
Так, в Харьковской области за прошедшие сутки коронавирус диагностировали всего у 175 человек.
Об этом сообщает СНБО в ежедневной сводке.
9 мая в Харьковской области умерли 11 пациентов с ковидом. По этому показателю область находится на третьем месте после Запорожской и Днепропетровской.
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Смертность от коронавируса в Харьковской области остается одной из самых высоких в стране.
Ранее мы писали, что жители Харькова раскладывают запретную отраву.
В Харькове всего за сутки патрульные разоблачили 14 закладчиков. У подозрительных горожан правоохранители нашли запрещенные вещества.
«Во время поверхностных проверок патрульные обнаружили у граждан вещества растительного и синтетического происхождения. В дальнейшем этими случаями будут заниматься следователи», - говорят в патрульной полиции.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".