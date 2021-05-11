Пожилая харьковчанка потерялась на кладбище
Об этом сообщили в поисковом отряде “Милена”.
Поиски вели на городском кладбище №3 на ул. Ак. Павлова, туда 84-летняя Лидия Березина, отправилась накануне.
Пока волонтеры искали ее на кладбище, пенсионерка смогла самостоятельно пешком дойти до аптеки, а там ей вызвали такси и отправили домой.
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Ранее мы писали, на Харьковщине в результате пожаров погибли люди.
Как сообщили ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, с 3 по 10 мая спасатели 237 раз выезжали по вызову.
По данным сотрудников ГСЧС, 122 раза выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний, 21 раз — для оказания помощи населению и на ДТП, 20 раз — ради обезвреживания взрывоопасных предметов, 14 — на осуществление дежурства.
В результате пожаров погибли два человека, еще четверо пострадали.
Во время ликвидации возгораний спасатели эвакуировали из опасных зон 18 человек. Пиротехники ГСЧС обезвредили 422 боеприпасов времен Второй мировой войны, среди которых 2 авиабомбы, 22 артснаряд, 160 минометных мин, 2 гранаты и 236 патронов.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".