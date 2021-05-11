В Харькове из-за сильных порывов ветра падали деревья
10 мая это происходило на ул. Ньютона, 3 и 5, ул. Свистуна, 12, и ул. Кошкина, 2.
"С помощью бензопил деревья, упавшие на проезжую часть дороги, быстро распилили и убрали", – сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На ул. Подгорной в поселке Двуречная дерево упало на проезжую часть.
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Ранее мы писали, что жители Харькова раскладывают запретную отраву.
В Харькове всего за сутки патрульные разоблачили 14 закладчиков. У подозрительных горожан правоохранители нашли запрещенные вещества.
«Во время поверхностных проверок патрульные обнаружили у граждан вещества растительного и синтетического происхождения. В дальнейшем этими случаями будут заниматься следователи», - говорят в патрульной полиции.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".