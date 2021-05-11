В Харькове из-за сильных порывов ветра падали деревья

10 мая это происходило на ул. Ньютона, 3 и 5, ул. Свистуна, 12, и ул. Кошкина, 2.

"С помощью бензопил деревья, упавшие на проезжую часть дороги, быстро распилили и убрали", – сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На ул. Подгорной в поселке Двуречная дерево упало на проезжую часть.

Ранее мы писали, что жители Харькова раскладывают запретную отраву.

В Харькове всего за сутки патрульные разоблачили 14 закладчиков. У подозрительных горожан правоохранители нашли запрещенные вещества.

«Во время поверхностных проверок патрульные обнаружили у граждан вещества растительного и синтетического происхождения. В дальнейшем этими случаями будут заниматься следователи», - говорят в патрульной полиции.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".