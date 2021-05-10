Пьяный харьковчанин вылетел на пешеходную зону
ДТП случилось на бульваре Сергея Грицевца.
Автомобиль снес ограждение и вылетел на тротуар.
“При составлении административных материалов патрульные обнаружили в водителя признаки алкогольного опьянения.
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Освидетельствование на состояние опьянения нарушитель прошел на месте с помощью прибора Drager, результат которого составил 1.88 промилле алкоголя в крови. Этот показатель превышает допустимую норму более чем в 9 раз”, – отметили в полиции.
Кроме того инспекторы установили, что автомобиль виновника ДТП находится на территории Украины с нарушением Таможенного кодекса, поэтому на водителя составили сразу несколько админпротоколов.
Ранее мы писали, что жители Харькова раскладывают запретную отраву.
В Харькове всего за сутки патрульные разоблачили 14 закладчиков. У подозрительных горожан правоохранители нашли запрещенные вещества.
«Во время поверхностных проверок патрульные обнаружили у граждан вещества растительного и синтетического происхождения. В дальнейшем этими случаями будут заниматься следователи», - говорят в патрульной полиции.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".