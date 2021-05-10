Пьяный харьковчанин вылетел на пешеходную зону

ДТП случилось на бульваре Сергея Грицевца.

Автомобиль снес ограждение и вылетел на тротуар.

“При составлении административных материалов патрульные обнаружили в водителя признаки алкогольного опьянения.

Освидетельствование на состояние опьянения нарушитель прошел на месте с помощью прибора Drager, результат которого составил 1.88 промилле алкоголя в крови. Этот показатель превышает допустимую норму более чем в 9 раз”, – отметили в полиции.

Кроме того инспекторы установили, что автомобиль виновника ДТП находится на территории Украины с нарушением Таможенного кодекса, поэтому на водителя составили сразу несколько админпротоколов.

Ранее мы писали, что жители Харькова раскладывают запретную отраву.

В Харькове всего за сутки патрульные разоблачили 14 закладчиков. У подозрительных горожан правоохранители нашли запрещенные вещества.

«Во время поверхностных проверок патрульные обнаружили у граждан вещества растительного и синтетического происхождения. В дальнейшем этими случаями будут заниматься следователи», - говорят в патрульной полиции.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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