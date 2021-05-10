В Харькове произошла страшная авария
По данным полиции, авария произошла на пр. Льва Ландау.
В результате ДТП пострадал водитель и пассажирка автомобиля Chery - их госпитализировали медики.
"Фура двигалась по проспекту Льва Ландау, Chery Amulet выезжал из-под моста и не уступил фуре дорогу", - пишут в сети.
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Правоохранители нашли и задержали подозреваемого 33-летнего харьковчанина.
Как выяснилось, мужчина зашел в гости к своему знакомому и во время застолья между ними произошел конфликт, который перешел в драку с применением топора.
Следователям открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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