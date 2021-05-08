В Харькове отмечают День памяти и примирения

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

В частности, в мемориальном комплексе "Слава" собрались около 200 человек, правопорядок охраняли 20 полицейских и 20 бойцов национальной гвардии.

В полиции рассказали, что в течение дня в мероприятиях ко Дню памяти и примирения примут участие около 2 тысяч человек.

Кроме того одесситы также отмечают День памяти и примирения.

8 мая состоялось возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т.Г. Шевченко.

Присутствующие минутой молчания почтили память защитников Украины.

Также священнослужители различных конфессий провели совместный межконфессиональный поминальный молебен.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".