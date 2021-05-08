В Харькове отмечают День памяти и примирения
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
В частности, в мемориальном комплексе "Слава" собрались около 200 человек, правопорядок охраняли 20 полицейских и 20 бойцов национальной гвардии.
В полиции рассказали, что в течение дня в мероприятиях ко Дню памяти и примирения примут участие около 2 тысяч человек.
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Кроме того одесситы также отмечают День памяти и примирения.
8 мая состоялось возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т.Г. Шевченко.
Присутствующие минутой молчания почтили память защитников Украины.
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Фото: пресс-служба Одесского горсовета.
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