В Харьковской области мужчина, который издевался над животными, избежал наказания

По данным суда, весной 2016 года мужчина натравил свою бойцовскую собаку на бездомных уличных животных.

Мужчина дал собаке команду "Фас", после чего она напала на котов и собаку, говорится в приговоре Лозовского горрайонного суда Харьковской области.

Свидетели рассказали, что у мужчины были конфликты с соседями из-за того, что его пес был агрессивным.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.

При этом суд освободил мужчину от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности.

Также мы писали, что в Харькове мужчину несколько раз ударили топором.

Правоохранители нашли и задержали подозреваемого 33-летнего харьковчанина.

Как выяснилось, мужчина зашел в гости к своему знакомому и во время застолья между ними произошел конфликт, который перешел в драку с применением топора.

Следователям открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".