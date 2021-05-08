На Харьковщине мужчина упал под поезд

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

В Дергачах около 21:40 электричка наехала на 40-летнего мужчину.
Мужчину госпитализировали в харьковскую больницу.

Очевидцы рассказали, что мужчина был пьян.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Также мы писали, что под Харьковом мужчина лежал посреди дороги без сознания.

Как сообщили в полиции, мужчина лежал на земле около парка в пгт Золочев.
Полицейский оказал мужчине помощь и начал приводить его в себя, вскоре приехала скорая.

Состояние мужчины удалось нормализовать.

Позже харьковчанин объяснил, что выпил лишнего, поэтому потерял сознание.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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