В Харькове ищут родителей девочки

"Найден ребенок 3 года, Мила. Была найдена в парке Молодежный. Папу зовут Тарас. Ребенок находится в Хруп #1 ГУНП в Харьковской области. Вул. Алчевских, 49. 097 940 77 52», - подписали публикацию авторы.

Фото девочки опубликовал телеграм-канал "Веха"

Также мы писали, что в Харькове исчезла пенсионерка.

Об этом сообщили в поисковом отряде "Милена".

Жительница Харькова 83-летняя Бардакова Полина Петровна вышла из своего дома по улице Гв. Широнинцев и до сих пор не вернулась.

Основные приметы и фото, по которым можно опознать пропавшую женщину:

Рост — 160 сантиметров.

Телосложение — худощавое.

Цвет волос — темно-русый с сединой.

Стрижка — короткая.

Осанка — сутулая.

В день пропажи была одета — стеганная куртка синего цвета с красной каемкой вдоль застежки, шапка темно-серого цвета, оранжевые полукеды.

Особые приметы — крупная родинка над глазом.

У пенсионерки проблемы с памятью, она нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении женщины просят сообщить об этом по телефону: (068)777-0-112 или на линию "102".

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".