В Харькове ищут родителей девочки
"Найден ребенок 3 года, Мила. Была найдена в парке Молодежный. Папу зовут Тарас. Ребенок находится в Хруп #1 ГУНП в Харьковской области. Вул. Алчевских, 49. 097 940 77 52», - подписали публикацию авторы.
Фото девочки опубликовал телеграм-канал "Веха"
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Об этом сообщили в поисковом отряде "Милена".
Жительница Харькова 83-летняя Бардакова Полина Петровна вышла из своего дома по улице Гв. Широнинцев и до сих пор не вернулась.
Основные приметы и фото, по которым можно опознать пропавшую женщину:
Рост — 160 сантиметров.
Телосложение — худощавое.
Цвет волос — темно-русый с сединой.
Стрижка — короткая.
Осанка — сутулая.
В день пропажи была одета — стеганная куртка синего цвета с красной каемкой вдоль застежки, шапка темно-серого цвета, оранжевые полукеды.
Особые приметы — крупная родинка над глазом.
У пенсионерки проблемы с памятью, она нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении женщины просят сообщить об этом по телефону: (068)777-0-112 или на линию "102".
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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