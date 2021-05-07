В Харькове исчезла пенсионерка
Об этом сообщили в поисковом отряде "Милена".
Жительница Харькова 83-летняя Бардакова Полина Петровна вышла из своего дома по улице Гв. Широнинцев и до сих пор не вернулась.
Основные приметы и фото, по которым можно опознать пропавшую женщину:
Рост — 160 сантиметров.
Телосложение — худощавое.
Цвет волос — темно-русый с сединой.
Стрижка — короткая.
Осанка — сутулая.
Экс-муж Ани Лорак Мурат увез их 9-летнюю дочь из России: "Соня, учи турецкий язык"
С украинских полок исчезнут популярные товары из России, что запретили: "В перечне 2 226 наименований"
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
Опасная хворь косит ряды бойцов ВСУ, заражаются один за другим: что происходит
Жена продюсера "Квартал 95", распахнув декольте, без утайки показала себя настоящую: "Любите своих детей, но..."
В день пропажи была одета — стеганная куртка синего цвета с красной каемкой вдоль застежки, шапка темно-серого цвета, оранжевые полукеды.
Особые приметы — крупная родинка над глазом.
У пенсионерки проблемы с памятью, она нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении женщины просят сообщить об этом по телефону: (068)777-0-112 или на линию "102".
Также мы писали, что спасатели выломали дверь харьковчанке, чтобы помочь.
В пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что 6 мая в Люботине поступило сообщение о необходимости помощи больной женщине.
Женщина упала и не могла самостоятельно открыть дверь.
Пожарные с помощью специального инструмента открыли двери дома и передали пострадавшую медикам.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".