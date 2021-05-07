Мужчина "заминировал" железнодорожный вокзал в Харькове - суд озвучил приговор

На момент совершения преступления нарушитель был пьян, говорится в приговоре Купянского районного суда Харьковской области.

По данным суда, нетрезвый обвиняемый ночью 12 марта 2021 года четыре раза звонил в полицию и сообщал о якобы заминировании ж/д вокзала в пгт Купянск-Узловой.

Правоохранители при осмотре территории взрывных устройств не обнаружили.

На суде обвиняемый вину признал.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины, назначив ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

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Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Авария произошла на водоводе по 1-му Орскому переулку, 19-а.

"На этом участке выполняем работы по ликвидации повреждения на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм. Провели отключение сети холодного водоснабжения, пока диагностируем характер повреждения и определяем объем работ", - сообщил директор "Харьковводоканала" Владлен Волков.

Без воды остались в Шевченковском , Московском, Слободском, Холодногорском районах города.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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