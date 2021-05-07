В Харькове произошла авария на водопроводе
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
Авария произошла на водоводе по 1-му Орскому переулку, 19-а.
"На этом участке выполняем работы по ликвидации повреждения на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм. Провели отключение сети холодного водоснабжения, пока диагностируем характер повреждения и определяем объем работ", - сообщил директор "Харьковводоканала" Владлен Волков.
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