В Харькове произошла авария на водопроводе

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Авария произошла на водоводе по 1-му Орскому переулку, 19-а.

"На этом участке выполняем работы по ликвидации повреждения на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм. Провели отключение сети холодного водоснабжения, пока диагностируем характер повреждения и определяем объем работ", - сообщил директор "Харьковводоканала" Владлен Волков.

Без воды остались в Шевченковском , Московском, Слободском, Холодногорском районах города.

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Так, остались четыре объекта, названных в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

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Это улицы в Купянске и Чугуеве, а также два переулка - в Чугуеве и селе Артемовка.

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