В Харькове порывы ветра достигают 15 метров в секунду

Ветер должен утихнуть к вечеру 6 мая.

Об этом рассказал синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич, передает "Суспільне".

"Это считается уже ветер, достигает критериев опасного метеорологического явления (от 15 м/с и выше по нашим инструкциям). Однако ни в коем случае нельзя называть это шквалами.

Шквалы возникают при наличии кучево-дождевых облаков, при прохождении холодных фронтов, то есть когда наблюдаются резкие изменения направления и скорости вследствие конвективных движений в атмосфере", — пояснил синоптик.

К вечеру ветер утихнет и завтра, 7 мая, уже ожидается слабый ветер (в пределах 5-10 м/с).

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