2 мая в Харькове нашли тела двух влюбленных

Александр и Евгения не отвечали на звонки, поэтому взволнованная мать парня поехала к детям в гости - именно она и нашла тела молодых людей в квартире, говорится в сюжете "Надзвичайних новин".

На душегуба полицейские вышли быстро, ему всего 22 года.

Подозревают расправу за ревности, потому что задержанный якобы был в отношениях с жертвой.

Подозреваемый в убийстве пытается убедить суд, что это была самозащита, якобы он неожиданно вернулся домой и застал любимую с ним в постели.

От ярости ревнивец набросился на предательницу с ножом.

Адвокат подозреваемого говорит, что сожитель девушки сначала убил ее, а затем набросился на ее любовника, но тот вроде бы отобрал нож и нанес смертельные повреждения.

Также мы писали, что в Харьковской области две улицы названы в честь первой женщины-космонавта.

Так, остались четыре объекта, названных в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Активисты считают, что они должны быть переименованы, так как депутат от "Единой России" голосовала за аннексию Крыма.

В Харьковской области четыре улицы носят имя первой женщины, побывавшей в космосе.

Это улицы в Купянске и Чугуеве, а также два переулка - в Чугуеве и селе Артемовка.

Также мы писали, что с 11 апреля в Харькове действуют жесткие правила карантина - регион в "красной" зоне.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".