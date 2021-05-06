2 мая в Харькове нашли тела двух влюбленных
Александр и Евгения не отвечали на звонки, поэтому взволнованная мать парня поехала к детям в гости - именно она и нашла тела молодых людей в квартире, говорится в сюжете "Надзвичайних новин".
На душегуба полицейские вышли быстро, ему всего 22 года.
Подозревают расправу за ревности, потому что задержанный якобы был в отношениях с жертвой.
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Подозреваемый в убийстве пытается убедить суд, что это была самозащита, якобы он неожиданно вернулся домой и застал любимую с ним в постели.
От ярости ревнивец набросился на предательницу с ножом.
Адвокат подозреваемого говорит, что сожитель девушки сначала убил ее, а затем набросился на ее любовника, но тот вроде бы отобрал нож и нанес смертельные повреждения.
Также мы писали, что в Харьковской области две улицы названы в честь первой женщины-космонавта.
Так, остались четыре объекта, названных в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Активисты считают, что они должны быть переименованы, так как депутат от "Единой России" голосовала за аннексию Крыма.
В Харьковской области четыре улицы носят имя первой женщины, побывавшей в космосе.
Это улицы в Купянске и Чугуеве, а также два переулка - в Чугуеве и селе Артемовка.
Также мы писали, что с 11 апреля в Харькове действуют жесткие правила карантина - регион в "красной" зоне.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".
Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".