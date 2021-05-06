Пожар забрал жизнь харьковчанина

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожар вспыхнул в частном доме на ул. Станочной.

В одной из комнат дома горели вещи и мебель на общей площади около 6 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели нашли тело 88-летнего владельца дома.

Также мы писали, что харьковские спасатели эвакуировали жителей двухэтажного жилого дома на улице Архангельской.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС области.

Прибывшие на место спасатели установили, что в одной из квартир произошло короткое замыкание электропроводки телевизора, из-за этого начал тлеть шкаф.

Из-за сильного задымления здания спасателям пришлось эвакуировать шестерых жителей.

К счастью, обошлось без пострадавших.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".