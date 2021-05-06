Пожар забрал жизнь харьковчанина
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожар вспыхнул в частном доме на ул. Станочной.
В одной из комнат дома горели вещи и мебель на общей площади около 6 кв.м.
Во время тушения пожара спасатели нашли тело 88-летнего владельца дома.
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Также мы писали, что харьковские спасатели эвакуировали жителей двухэтажного жилого дома на улице Архангельской.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС области.
Прибывшие на место спасатели установили, что в одной из квартир произошло короткое замыкание электропроводки телевизора, из-за этого начал тлеть шкаф.
Из-за сильного задымления здания спасателям пришлось эвакуировать шестерых жителей.
К счастью, обошлось без пострадавших.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".