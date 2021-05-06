Харьковчанам рассказали, когда школьники вернутся за парты

Харьков вскоре должен выйти из «красной» зоны, поэтому будут сняты некоторые карантинные ограничения, в частности детям вернут возможность ходить в школу.

Наиболее целесообразным будет вернуть занятия в школах уже после праздников. Детсады будут работать в штатном режиме, заявили в горсовете Харькова, передает "Первая столица".

Какие еще ограничения будут сняты в городе - пока не известно. Вопрос в ближайшее время будет решаться областной комиссией по техногенно-экологической безопасности.

Также мы писали, что в Харьковской области две улицы названы в честь первой женщины-космонавта.

Так, остались четыре объекта, названных в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Активисты считают, что они должны быть переименованы, так как депутат от "Единой России" голосовала за аннексию Крыма.

В Харьковской области четыре улицы носят имя первой женщины, побывавшей в космосе.

Это улицы в Купянске и Чугуеве, а также два переулка - в Чугуеве и селе Артемовка.

Также мы писали, что с 11 апреля в Харькове действуют жесткие правила карантина - регион в "красной" зоне.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".