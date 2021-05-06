Харьковчанам рассказали, когда школьники вернутся за парты
Харьков вскоре должен выйти из «красной» зоны, поэтому будут сняты некоторые карантинные ограничения, в частности детям вернут возможность ходить в школу.
Наиболее целесообразным будет вернуть занятия в школах уже после праздников. Детсады будут работать в штатном режиме, заявили в горсовете Харькова, передает "Первая столица".
Какие еще ограничения будут сняты в городе - пока не известно. Вопрос в ближайшее время будет решаться областной комиссией по техногенно-экологической безопасности.
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