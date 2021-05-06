Под Харьковом задержали парня, который изнасиловал и ограбил 34-летнюю женщину

"Потерпевшая предоставила правоохранителям детальное описание внешности насильника. Через несколько часов работники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Ранее судимого 25-летнего жителя Чугуева опознала потерпевшая", - сообщили в полиции Харьковщины.

По данному факту следователи открыли два уголовных производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Мужчину задержали за совершение преступления ему грозит до 6 лет тюремного заключения.

Также мы писали, что в Харьковской области две улицы названы в честь первой женщины-космонавта.

Так, остались четыре объекта, названных в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Активисты считают, что они должны быть переименованы, так как депутат от "Единой России" голосовала за аннексию Крыма.

В Харьковской области четыре улицы носят имя первой женщины, побывавшей в космосе.

Это улицы в Купянске и Чугуеве, а также два переулка - в Чугуеве и селе Артемовка.

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К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

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