На Харьков движется антициклон

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

6 мая погодные условия в Харьковской области будет определять западная периферия антициклона "Trudi".

В этот день ожидается переменная облачность., ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +5...+10° тепла, днем +16...+21°. Атмосферное давление составит 745 - 746 мм рт.ст. (в пределах нормы). По Харькову без осадков. Температура ночью +7...+9° тепла, днем +18...+20°.

Также мы писали, что с 11 апреля в Харькове действуют жесткие правила карантина - регион в "красной" зоне.

За это время штрафовали перевозчиков, работников предприятий и руководителей общепита, сообщила старший инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области Елена Соболевская.

“С 11 апреля полицейские Харькова и области составили 187 протоколов за нарушение правил карантина людьми.

Из них 21 протокол в отношении руководителей предприятий, учреждений и организаций, 24 – на руководителей учреждений питания, 108 – в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и 4 относительно перевозчиков”, – сообщила Соболевская.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".