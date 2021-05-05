В Чугуевском районе Харькова пропал мальчик
В полиции рассказали, что ребенок пропал, когда гулял с бабушкой.
На поиски малыша отправились правоохранители Чугуевского районного управления полиции и родители мальчика.
К счастью, ребенка нашли, он оказался на окраине села недалеко от дома бабушки.
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Об этом сообщили в оперативной сводке ХОГА.
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