В Чугуевском районе Харькова пропал мальчик

В полиции рассказали, что ребенок пропал, когда гулял с бабушкой.

Бабушка вместе с внуком гуляли по двору, в один момент женщина отвлеклась и не заметила, как ребенок исчез.На поиски малыша отправились правоохранители Чугуевского районного управления полиции и родители мальчика.К счастью, ребенка нашли, он оказался на окраине села недалеко от дома бабушки.

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Об этом сообщили в оперативной сводке ХОГА.

В Богодуховском районе после тушения пожара в квартире спасатели обнаружили тело мужчины.

54-летний мужчина – курильщик погиб из-за собственной неосторожности.

Происшествие случилось утром в с. Павловка Богодуховского района.

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