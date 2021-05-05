В Чугуевском районе Харькова пропал мальчик

В полиции рассказали, что ребенок пропал, когда гулял с бабушкой.

Бабушка вместе с внуком гуляли по двору, в один момент женщина отвлеклась и не заметила, как ребенок исчез.

На поиски малыша отправились правоохранители Чугуевского районного управления полиции и родители мальчика.

К счастью, ребенка нашли, он оказался на окраине села недалеко от дома бабушки.

Кроме того мы писали, что в Харькове мужчина погиб из-за собственной неосторожности.

Об этом сообщили в оперативной сводке ХОГА.

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